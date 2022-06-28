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İBB'den Bartın ve Kastamonu'daki sel için yardım

İBB'den Bartın ve Kastamonu'daki sel için yardım

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla toplam 38 personel ile 23 araç gönderdi.

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel ve su baskınları sonrası İBB birimleri, AKOM koordinasyonunda bir araya geldi.

Bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla "İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı"nda görevli birimlerden ekip kuruldu.

İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevli toplam 38 personel ile 23 aracın yanı sıra gerekli ekipman ve gıda malzemeleri bölgeye gönderildi.

İBB İtfaiyesi dün akşam Bartın'a varırken, İBB Yol Bakım ekiplerinden bir grup ise sabah saatlerinde Kastamonu'ya geçerek çalışmalara destek vermeye başladı.

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