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Yangınlar sonrası valilikten flaş karar! 3 ay boyunca yasaklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yangınlar sonrası valilikten flaş karar! 3 ay boyunca yasaklandı

EDİRNE Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde ormanlara giriş yasağı kararı aldı. Yasağın 01.07.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasını kapsadığı bildirildi.

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Türkiye'de son haftalarda yaşanan orman yangınları nedeniyle Edirne Valiliği ormanlara giriş yasağı kararı aldı.

Edirne genelinde muhtarlara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "Edirne Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Edirne ili Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde; 01.07.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasında Edirne ili sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaklanmıştır."

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