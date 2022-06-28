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Lavrov'dan NATO'nun Rusya'nın doğrudan tehdit gören kararıyla ilgili açıklama

Lavrov'dan NATO'nun Rusya'nın doğrudan tehdit gören kararıyla ilgili açıklama

NATO'nun Madrid Zirvesi'nde kabul edilmesi planlanan yeni strateji konseptinde Rusya'yı 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama kararı almasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İttifak'ın Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan ettiğinin altını çizdi.

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Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Hazar Denizi Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "NATO zirvesi için hazırlanan Rusya'yı tehdit ilan etme planlarına gelirsek, Rusya, NATO zirvesinden çok daha uzun süre önce düşman ilan edildi" dedi.

NATO'nun planlarının Rusya'yı şaşırtmadığını söyleyen Lavrov, bu kararın 'ABD ve uşaklarının mevcut politikalarına yeni bir şey katmayacağını' belirtti.

"Rusya, Batılı siyasetçilerin açıklamalarını dinlersek, ABD'nin istisnasız tüm Batı dünyasını kendine bağladığı, geri kalan herkese kurallara dayalı dünya düzeni sloganıyla dayatmada bulunduğu neoliberal dünya düzenini kabul etmek istemediği için düşman ilan edildi" diye devam eden Lavrov, daha önce Rusya'yı farklı ifadelerle düşman edilen İttifak'ın kelime oyunlarını sevdiğini, bunun meselenin özünü değiştirmeyeceğini söyledi.

Batı'nın NATO'nun genişlememesi, bölünmez güvenliğin sağlanması ve diğerlerinin güvenliğini tehdit ederek kendi güvenliğinin sağlanması ile ilgili yükümlülüklerini kesin olarak reddettiğini, Rusya'nın sözlerinin ve argümanlarının tamamen göz ardı edildiğini anlatan Lavrov, Moskova'nın Batılı komşularıyla ilişkiler hakkında çıkarımlarını yapacağının altını çizdi.

'Ukrayna'ya ne kadar çok silah pompalanırsa, bu çatışma o kadar uzar'
ABD'nin Ukrayna'ya NASAMS tipi füze savunma sistemleri gönderme planlarına tepki gösteren Lavrov, bunun tamamen yapıcılıktan uzak ve tehlikeli olduğunu söyleyerek "Ukrayna'ya ne kadar çok silah pompalanırsa, bu çatışma o kadar uzar" uyarısında bulundu.

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