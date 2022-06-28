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Cem Küçük TGRT ve Türkiye Gazetesi'nden kovuldu mu? Cem Küçük açıklama yaptı

Cem Küçük TGRT ve Türkiye Gazetesi'nden kovuldu mu? Cem Küçük açıklama yaptı

CEM Küçük'ün, TGRT ve Türkiye Gazetesi'ndeki işine son verildiği iddia edildi. İddialar üzerine Cem Küçük sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'kovuldu' iddialarını yalanladı.

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TÜRKİYE gazetesi yazarı ve TGRT Haber'in sabah kuşağını yapan Cem Küçük'ün istifa ettirildiği iddiası sosyal medyayı salladı. Küçük Twitter hesabından o iddiayı yalanladı.

Cem Küçük, Sedat Peker için "elinde bir şey yok blöf yapıyor" dedikten sonra Peker tarafından hafta sonuna kadar süre verilip "kaset"le tehdit edilmişti. Öğleden sonra bazı sosyal medya hesapları Cem Küçük'ün istifasının alındığı haberlerini paylaştı. 

İşine son verildiği iddiaları üzerine Cem Küçük kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak haberleri yalanladı. Küçük, "Sevgili arkadaşlar işimin başındayım. Yazılanların hepsi yalan." ifadelerini kullandı. 

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