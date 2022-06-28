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Zaman gazetesi yazarlarının yurt dışı yasağı kaldırıldı

Zaman gazetesi yazarlarının yurt dışı yasağı kaldırıldı

Zaman Gazetesi'nin yazarlarının yurt dışı yasakları kaldırıldı. Mahkeme Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mümtazer Türköne ve Ahmet Turan Alkan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti.

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Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mümtazer Türköne ve Ahmet Turan Alkan hakkındaki yurt dışı çıkış yasakları kaldırıldı.

Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve sanıkların el konulan tüm dijital materyallerinin iadesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, davayı 2 Kasım 2022 saat 09:30’a erteledi.

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