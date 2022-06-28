HDP'li Sırrı Sakık'tan 6'lı masaya: Muhtar kadar oy alamayanlar bize parmak sallamasın

Sırrı Sakık, katıldığı bir televizyon programında, 6'lı masayı sert sözlerle eleştirdi. Sakık, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki muhtar kadar oy alamayanlar bize parmak sallamasın" dedi.

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HDP'li eski milletvekili Sırrı Sakık, katıldığı bir televizyon programında 6'lı masayı hedef aldı.

Diyarbakır Bağlar ilçesindeki muhtar kadar oy alamayanların kendilerine parmak sallayamacaklarını söyleyen Sakık, "6'lı masa olarak oturuyorsunuz, Türkiye'de yok hükmünde partiler bunlar. Diyarbakır Bağlar ilçesindeki muhtar kadar oy alamayanlar bize parmak sallıyorlar. Siz bizim irademize saygı göstermezseniz, biz de size saygı göstermeyiz." dedi.

"Kürtler belirleyecek"

İttifaktakilerin açıklamalarına da tepki gösteren Sakık, "Kimi Cumhurbaşkanı olmak istiyor, kimi başbakan olmak istiyor, kimi bakanlar kurulunu oluşturuyor. Bu kürtler sayesinde olacak." diyerek ittifakı hedef aldı.

"Genel af çıkaracağız"

Sakık öte yandan, "biz ırkçı milliyetçi alandan gelen aday istemiyoruz" derken, adaylardan beklentilerini de açıkladı. "Bizim kriterlerimiz belli' diyen Sırrı Sakık şunları söyledi: Biz ırkçı, milliyetçi alanlardan geleni istemiyoruz. Biz bir genel af çıkaracağız, bu toplumun genel bir affa ihtiyacı var. Biz muhalefette bunu görmüyoruz."

Sakık son olarak Van'da oy isteyen Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Bu insanlar size oy vermez diyen Sakık, "Bu insanların bir iradesi var, bir partisi var." ifadelerini kullandı.