Mehmet Özhaseki açıkladı: İstanbul'da geçen yıl ajanslara dökülen para 849 milyon lira

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İBB yönetiminin uygulamalarını eleştirerek, "İstanbul'da geçen yıl ajanslara dökülen para 849 milyon lira. Sosyal tesisler için ayrılan bütçe 12 milyon lira. Deprem geliyor diye herkes söylüyor ama ayrılan bütçe 495 milyon lira" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eski hastalıklı CHP zihniyeti aynen devam ediyor. Hem belediyelerini idare edemiyorlar hem de bu arkadaşların hepsi Cumhurbaşkanı adayı, işin garip tarafı. Siz önce belediyeyi idare edin." dedi.

Özhaseki, Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen Anadolu Sohbetleri'nin konuğu oldu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti belediyeciliğinin birinci ilkesinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade eden Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı belediyecilik anlayışında sloganlarının kimseyi ayırmadan hizmet vermek olduğunu belirtti.

Özhaseki, sosyal belediyeciliğin AK Parti ile ortaya çıktığını, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gönül belediyeciliği" diye tarif ettiği noktaya gelindiğini söyledi.

"İstanbul'da geçen yıl ajanslara dökülen para 849 milyon lira"

Özhaseki, "bugün ise insanların hizmetini görüp, duasını almak gibi bir derdin dışında dehşet bir algı belediyeciliğinin ortaya çıktığını" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çalışkan belediye başkanı 'Bu adam çalışkan' diye bir algı oturtmaya çalışıyorsa helal olsun, diyecek bir şey yok. Hiçbir şey yapmadığı halde yapıyormuş gibi, olmayanı varmış gibi, hizmet etmeyeni hizmet ediyormuş gibi göstermek için ajanslara dehşet paraların döküldüğü bir döneme geldik. Bunu da CHP yapıyor. İstanbul'da geçen yıl ajanslara dökülen para 849 milyon lira. Sosyal tesisler için ayrılan bütçe 12 milyon lira. Deprem geliyor diye herkes söylüyor ama ayrılan bütçe 495 milyon lira ama ajanslara 'beni parlat, daha şöhretli, iş yapıyormuş gibi göster, imajımı sen ayarla...' Naylon bir adam gibi çıkıyorlar ortaya. Kendisi sahici olarak gülmesi gerektiği yerde gülüp, içinden geldiği zaman ağlamıyor. Ajans dediği zaman gülüyor, konuşuyor. Akıl babaları söylediği zaman gülüyor."

Özhaseki, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti'li Şahinbey Belediyesinin hizmetleriyle yarışmayacağını, yarıştığı takdirde sözlerini geri alacağını ifade etti.

CHP'li belediyelerin hizmet etmediğini, kendilerini parlatma operasyonlarıyla gün geçirdiğini söyleyen Özhaseki, "Eski hastalıklı CHP zihniyeti aynen devam ediyor. Hem belediyelerini idare edemiyorlar hem de hepsi Cumhurbaşkanı adayı, işin garip tarafı. Siz önce belediyeyi idare edin. Kendi düşünceleriniz ne ise ortaya koyun. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz sosyal, siyasal meseleler hakkında ne düşünüyorsunuz, bunları bir söyleyin de millet bir görsün sizi. Ajanslar ne kadar izin verirse o kadar konuşan, ajanslar ne derse sadece onu söyleyen belediye başkanları grubu türedi." diye konuştu.