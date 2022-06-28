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Yaz geldi Covid vakaları arttı! Bilim Kurulu üyesi Serap Yavuz Şimşek kötü haberi duyurdu

Yaz geldi Covid vakaları arttı! Bilim Kurulu üyesi Serap Yavuz Şimşek kötü haberi duyurdu

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek, İstanbul'da yeni bir koronavirüs dalgası başladığını belirterek, " Eksik aşılarınızı yaptırın, kapalı yerlerde maske takın" dedi. Prof. Dr. Alper Şener de geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 'pandemi bitti demek için henüz erken' demişti.

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Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. Vakalardaki artış dikkat çekerken herkesi maske ve yasak korkusu sardı. Bakan Koca'dan artış gösteren vakalara ilişkin bir açıklama geldi.

Uzun süredir azalış eğiliminde olan vakalar nedeniyle vatandaşlar neredeyse pandemi önceki hayatına döndü maske ve mesafe kuralı rafa kalktı.

"İstanbul'da da yazla birlikte yeni dalga başladı"
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Yavuz, İstanbul'da yaz aylarıyla birlikte yeni bir dalga başladığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da da yazla birlikte yeni dalga başladı. Geçen yaz TR'de yaklaşık 1 milyon kişi hastalanmış,10 bin kişi ölmüş. Bir milyon yerine 500 bin kişi hastalanırsa,5000 kişi ölmeyecek:Eksik aşılarınızı yaptırın, kapalı yerlerde maske takın derim ben.

"Pandemi bitti demek için erken"
Prof. Dr. Alper Şener de yaptığı açıklamada “Önümüzdeki dönemde dünyanın hiçbir yerinde artık kısıtlama ve kapanma olmayacaktı fakat ‘Pandemi bitti’ demek için henüz erken, sonbaharda bu durumun netleşeceğini söyleyebiliriz” dedi.

Pandemi ile ilgili dünya genelindeki olağanüstü durumun hala ortadan kalkmadığını söyleyen Prof. Dr. Alper Şener, bu yüzden hastane gibi riskli alanlarda hala maske zorunluluğunun sürdüğünü ifade etti. 

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