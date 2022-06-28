BIST 2.496
DOLAR 16,61
EURO 17,45
ALTIN 975,15
HABER /  SAĞLIK

Bilim Kurulu sonbaharda aşılamada ek doz için karar alacak

Bilim Kurulu sonbaharda aşılamada ek doz için karar alacak

Koronavirüs vaka artışlarıyla yeniden maske ve kısıtlama gibi önlemlerin geri dönüp dönmeyeceği endişesi hakimken Bilim Kurulu'nun sonbaharda aşıda ek doz önerisinde bulunacağı açıklandı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 vaka sayısında artış olmasına karşın hastaneye yatış oranın azaldığını ifade etti. Koca hatırlama dozuyla ilgili kararı ise Bilim Kurulu'nun sonbaharda alacağını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Uğur Şahin’in “Sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz” açıklaması sorulan Bakan Koca “Toplumu yeniden tedirgin etmeye gerek yok. Vaka sayısı 3 bin civarına geldi. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalışı sürüyor. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” değerlendirmesini yaptı.

İlgili Haberler
Koronavirüste artan vaka sayılarında bayram uyarısı Koronavirüste vaka sayıları patladı maske ve yasak korkusu sardı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Özhaseki açıkladı: İstanbul'da geçen yıl ajanslara dökülen para 849 milyon lira
Mehmet Özhaseki açıkladı: İstanbul'da geçen yıl ajanslara dökülen para 849 milyon lira
Pes! "Ben Almanya'dan akrabanızım" dedi bakın ne yaptı
Pes! "Ben Almanya'dan akrabanızım" dedi bakın ne yaptı
Zaman gazetesi yazarlarının yurt dışı yasağı kaldırıldı
Zaman gazetesi yazarlarının yurt dışı yasağı kaldırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere sert tepki: Beni yaktınız
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere sert tepki: Beni yaktınız
Yangınlar sonrası valilikten flaş karar! 3 ay boyunca yasaklandı
Yangınlar sonrası valilikten flaş karar! 3 ay boyunca yasaklandı
Cem Küçük TGRT ve Türkiye Gazetesi'nden kovuldu mu? Cem Küçük açıklama yaptı
Cem Küçük TGRT ve Türkiye Gazetesi'nden kovuldu mu? Cem Küçük açıklama yaptı
NATO'nun doğu kanadı iki katından fazla arttı işte yeni asker sayısı
NATO'nun doğu kanadı iki katından fazla arttı işte yeni asker sayısı
Lavrov'dan NATO'nun Rusya'nın doğrudan tehdit gören kararıyla ilgili açıklama
Lavrov'dan NATO'nun Rusya'nın doğrudan tehdit gören kararıyla ilgili açıklama
Migros kıvırcık koç 2022 küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç paradan başlıyor?
Migros kıvırcık koç 2022 küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç paradan başlıyor?
İBB'den Bartın ve Kastamonu'daki sel için yardım
İBB'den Bartın ve Kastamonu'daki sel için yardım