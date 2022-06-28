Bilim Kurulu sonbaharda aşılamada ek doz için karar alacak

Koronavirüs vaka artışlarıyla yeniden maske ve kısıtlama gibi önlemlerin geri dönüp dönmeyeceği endişesi hakimken Bilim Kurulu'nun sonbaharda aşıda ek doz önerisinde bulunacağı açıklandı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 vaka sayısında artış olmasına karşın hastaneye yatış oranın azaldığını ifade etti. Koca hatırlama dozuyla ilgili kararı ise Bilim Kurulu'nun sonbaharda alacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Uğur Şahin’in “Sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz” açıklaması sorulan Bakan Koca “Toplumu yeniden tedirgin etmeye gerek yok. Vaka sayısı 3 bin civarına geldi. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalışı sürüyor. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” değerlendirmesini yaptı.