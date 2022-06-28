Komşuda NATO korkusu! Yunanistan'ın Türkiye planı gözler önüne serildi

YUNANİSTAN'da gündem bir kez daha Türkiye. Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gergin bir yaz yaşanabileceği iddiasını dile getirmeyi sürdüren Yunan basını Atina'nın NATO zirvesi planını sayfalarına taşıdı.

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TÜRKİYE-Yunanistan hattında tansiyon bir süredir Yunan cephesinden gelen açıklamalar ile artıyor. Kritik NATO zirvesi öncesi komşuda gündem bir kez daha Türkiye. Yunanistan, günlerdir İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak zirveye hazırlanıyor.

Son bir haftadır ülke basının manşetleri Başbakan Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'ye karşı atacağı adımlar yer alıyordu. Bugün çıkan haberler ise Yunanistan'ın endişelerini gözler önüne seriyor.

Zira Ta Nea gazetesinde yer alan habere göre Yunanistan yönetimi Türkiye'nin NATO'da gündeme getireceği başlıkları belirleyip zirveye katılmadan onlara cevaplar hazırladı. Haberde Atina'nın Ege adalarının silahsızlandırılması konusunun gündeme gelmesi üzerinde durduğu bilgisine yer verildi ve bu konusun gündeme gelmesi durumuna karşılık karşı argümanların yer aldığı bir dosya hazırlandığı belirtildi.

Aynı haberde, "Türkiye'nin tüm iddialarının çürütüleceği eksiksiz bir dosya hazırlandı" ifadesi yer aldı. Dosyada Türk uçaklarının Ege'de Yunan adaları ve Dedeağaç üzerinde yaptığı uçuşlara ilişkin tüm verilerin yer alacağını iddia eden gazete, Atina'nın NATO'nun parçası olmayan Ege ordusunu da gündeme getirebileceğini yazdı.