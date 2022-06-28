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MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

28 Haziran 2022 tarihinde, hain teröristler taciz atışı gerçekleştirdi.

Kahraman Türk askeri İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram, taciz atışı sonucunda şehit düştü.

Bakanlıktan yazılı açıklama
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler aktarıldı;

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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