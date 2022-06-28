Henry Onyekuru savaşı! Galatasaray'ın eski yıldızı için Türkiye'den üç talip var

Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru, yeniden Türkiye'ye dönebilir. Nijeryalı kanat oyuncusuna Süper Lig'den üç talip bulunuyor.

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Henry Onyekuru'nun yolu yeniden Süper Lig'e düşebilir. Anthony Nwakaeme ile yollarını ayıran Trabzonspor, görüşme halinde oldukları Trezeguet'nin alternatifi olarak Onyekuru'yu belirledi. Bordo-mavililer Mısırlı hücumcu ile anlaşamaz ise Olimpiakos'un kapısını çalacak.

25 yaşındaki Onyekuru ile Adana Demirspor ve Başakşehir de ilgileniyor. Nijeryalı futbolcu da Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.