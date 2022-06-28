BIST 2.490
DOLAR 16,66
EURO 17,56
ALTIN 975,83
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Henry Onyekuru savaşı! Galatasaray'ın eski yıldızı için Türkiye'den üç talip var

Henry Onyekuru savaşı! Galatasaray'ın eski yıldızı için Türkiye'den üç talip var

Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru, yeniden Türkiye'ye dönebilir. Nijeryalı kanat oyuncusuna Süper Lig'den üç talip bulunuyor.

Abone ol

Henry Onyekuru'nun yolu yeniden Süper Lig'e düşebilir. Anthony Nwakaeme ile yollarını ayıran Trabzonspor, görüşme halinde oldukları Trezeguet'nin alternatifi olarak Onyekuru'yu belirledi. Bordo-mavililer Mısırlı hücumcu ile anlaşamaz ise Olimpiakos'un kapısını çalacak.

25 yaşındaki Onyekuru ile Adana Demirspor ve Başakşehir de ilgileniyor. Nijeryalı futbolcu da Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.

Henry Onyekuru, Olimpiakos forması ile geçen sezon 27 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Onyekuru, 2018-2021 yılları arasında üç farklı dönem Galatasaray forması giymişti. Sarı-kırmızılı formayla 71 maçta 22 gol ve 12 asist kaydeden Onyekuru, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayarak kulüp kariyerindeki 2 kupayı da burada elde etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İran söylemini yumuşattı: Türkiye özel bir operasyon yapabilir
İran söylemini yumuşattı: Türkiye özel bir operasyon yapabilir
Tevfik Göksu'dan İBB'nin 3 yılı paylaşımı: Algı ve manipülasyonları tükendi
Tevfik Göksu'dan İBB'nin 3 yılı paylaşımı: Algı ve manipülasyonları tükendi
Mahkemeden zincir marketlere ret! Büyük ceza kesilmişti
Mahkemeden zincir marketlere ret! Büyük ceza kesilmişti
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Madrid'de! 4'lü Zirve sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Madrid'de! 4'lü Zirve sona erdi
Esenyurt’ta ormanlık alanda yaşanan cinayet 2,5 yıl sonra çözüldü
Esenyurt’ta ormanlık alanda yaşanan cinayet 2,5 yıl sonra çözüldü
24 yılın rekor enflasyonu bekleniyor ankette ürküten sonuç
24 yılın rekor enflasyonu bekleniyor ankette ürküten sonuç
Hindistan'da Müslüman gazeteci gözaltına alındı
Hindistan'da Müslüman gazeteci gözaltına alındı
Antalya Havalimanı rekor kırdı: Bu şu ana kadarki en yüksek sayı
Antalya Havalimanı rekor kırdı: Bu şu ana kadarki en yüksek sayı
Avcılar'da ceset şoku! Meğer hakkında kayıp ihbarı yapılmış
Avcılar'da ceset şoku! Meğer hakkında kayıp ihbarı yapılmış