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Mahkemeden zincir marketlere ret! Büyük ceza kesilmişti

Mahkemeden zincir marketlere ret! Büyük ceza kesilmişti

Migros, CarrefourSA, BİM, ŞOK ve A101 ile Savola Gıda'nın Ankara İdare Mahkemelerinde açtıkları davada yürütmeyi durdurma isteminin reddedildiği bildirildi.

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Rekabet Kurumunun zincir marketlere yönelik olarak 2021 Ekim ayında açıkladığı, 2022 Ocak ayında da gerekçeli kararı yayınlanan rekabet ihlali nedeniyle uygulanan idari para cezasında yeni bir aşamaya gelindi. Bu soruşturmada ceza verilen bilinen marka adlarıyla Migros, CarrefourSA, BİM, ŞOK ve A101 ile Savola Gıda'nın Ankara İdare Mahkemelerinde açtıkları davada yürütmeyi durdurma isteminin reddedildiği bildirildi. Yürütmeyi durdurma isteminin reddiyle idari para cezası ve karardaki diğer hükümlerin uygulanması sürecek.

Şirketlerin bu isteminin reddedilmesi davayı kaybettikleri anlamına gelmiyor. Şirketlerin açtığı kararın iptali istemli dava görüşülmeye devam ediyor. Şirketler davaları ayrı ayrı açtığı için yürütmeyi durdurma istemlerinin reddi kararları iki gün içinde farklı zamanlarda geldi.

Rekabet Kurumu zincir marketlerin bütün şirketlerle ilişki içinde olan üçüncü bir firma aracılığıyla bilgi paylaşarak fiyatları ayarlama yönünde hareket ettiği 'topla-dağıt' olarak adlandırılan bu yolla fiyat karteli oluştuğu gerekçesiyle 2 milyar 671 milyon TL ceza vermişti.

İkinci soruşturma sürüyor
Zincir marketlere yönelik olarak Rekabet Kurumunun bir başka soruşturması da sürüyor. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, nisan ayında, bu soruşturmadaki iddiaların daha ağır olduğunu ve bazı uzlaşma taleplerini de reddettiklerini açıklamıştı. Bu soruşturmada Rekabet Kurumu taraflara nisan ayı sonunda dosyaları göndermişti.

(DÜNYA)

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