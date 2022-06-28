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Tevfik Göksu'dan İBB'nin 3 yılı paylaşımı: Algı ve manipülasyonları tükendi

Tevfik Göksu'dan İBB'nin 3 yılı paylaşımı: Algı ve manipülasyonları tükendi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından, "İşte CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'un geride kalan 3 yılı" notuyla bir paylaşım yaptı. Göksu'nun paylaştığı videoda İstanbul'un ulaşım ve trafik sorunun çözeceğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına, İBB'nin karla mücadeledeki yetersizliğine, durdurulan projelere ve kesilen çınar ağaçlarına yer verildi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB'nin AK Parti döneminde yapılan projeleri sahiplenmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla saat 14:00'ü işaret eden Göksu, şu ifadeleri kullandı: "Metrolardan tutun diğer birçok İBB AK Parti döneminde yapılan projeyi kendileri yapmış gibi 1 haftadır gösterip durdular.Algı ve manipülasyon bitti. Şimdi sıra İstanbul'un gerçeklerinde. CHP'li İBB'nin 3 yılda İstanbul'u nereye götürdüğünü bugün 14.00'te sizlerle paylaşacağız."

"Artık algı ve manipülasyonları tükendi"
Göksu, saatler 14.00'ü gösterdiğinde, "Artık algı ve manipülasyonları tükendi. Şimdi sırada gerçekler var. İşte CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'un geride kalan 3 yılı" sözleriyle CHP'li İBB'nin son üç yılını gözler önüne seren bir paylaşım yaptı.

Göksu'nun paylaştığı görüntülerde İstanbul'un ulaşım ve trafik sorunun çözeceğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına, İBB'nin karla mücadeledeki yetersizliğine, durdurulan projelere ve kesilen çınar ağaçlarına yer verildi.

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