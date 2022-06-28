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Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur anketi! İşte Erdoğan'ı en çok zorlayacak rakip...

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur anketi! İşte Erdoğan'ı en çok zorlayacak rakip...

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının arasında yapılan ikinci tur anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm rakiplerini geride bırakırken onu en çok zorlayacak rakibin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu görüldü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını kendi ağzından açıklaması ve 2023 seçimlerine geri sayımda 1 yıllık sürenin altına düşülmesi heyecanı artırdı. Cumhur İttifakı tarafında Erdoğan'ın net adaylığına karşı 6'lı masada seçenekler tartışılmaya devam ediyor.

Kamuoyunda ise parti liderlerinin yanında belediye başkanları ve birçok kişinin adaylık için adı geçiyor. Bu kapsamda Asal Araştırma ve Danışmanlık şirketi seçimin ikinci tura kalması durumunda yaşanabilecek ihtimalleri inceledi. Şirket, 7-14 Haziran arasında 3 bin katılımcısına cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda hangi adaya oy vereceklerini sordu.

İşte anketin sonuçları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 51,2
Kemal Kılıçdaroğlu: 48,8

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 51,1
Meral Akşener: 48,9

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 51,5
Ekrem İmamoğlu: 48,5

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50,5
Mansur Yavaş: 49,5

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 59,4
Selahattin Demirtaş: 40,6

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 57,8
Abdullah Gül: 42,2

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