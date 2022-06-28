Türkiye, Finlandiya ve İsveç ortak bildiriye imza attı! Teröre destek vermeyecekler

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya, zirve sonrası ortak bildiriye imza attı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü zirve sona erdi. Görüşme sonrası liderler ortak bildiri imza törenine katıldı. Türkiye'nin istediğini aldığı şeklinde yorumlanan ortak bildirinin detayları belli oldu

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memoranduma imza attı.

"Güvenlik tehditlerine karşı tam destek taahhütü"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niiniströ, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in desteği ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Uzlaşı Mutabakatı, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenlik tehditlerine karşı birbirlerine tam destek verme konusunda taahhüt verdi. Biz NATO müttefiki olurken bu taahhüt daha da güçlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Bildirinin detayları belli oldu

* PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye ile tam işbirliği.

* Savunma sanayi alanında ambargoların olmaması ve işbirliğinin artırılması.

* Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.

"Son 10 yılın güvenlik krizini aştık"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid'de düzenlenen 4'lü zirve sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kaygılarını gideren bir anlaşmadır bu. PKK terör örgütü gibi örgütlerden Türkiye, uzun bir dönem muzdarip olmuştur. İsveç, Türkiye ve Finlandiya hükümetleri bir anlaşmaya varmışlardır. İsveç ve Finlandiya, terör örgütleriyle mücadele etme konusunda Türkiye ile anlaşmaya varmışlardır. Türkiye de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeye karar vermiştir. NATO'da her zaman farklılıklarımıza ortak bir zemin bulabileceğimizi ve görüş ayrılıklarını çözebileceğimizi gösteriyoruz. Son 10 yılın en büyük güvenlik krizini böylelikle aşmış oluyoruz. İsveç ve Finlandiya'yı yarın NATO Zirvesi'ne davet etme kararı aldık. Sonrasında tüm başkentlerde anlaşmanın onaylanma süreci devreye girecektir. Bu mutabakat zaptının onaylanma süreciyle ilgili son derece güven duygusu içerisindeyim. Kapı açık. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kabul edildi.

"İsveç ve Finlandiya iade konusunda çalışmaya hazır"

Ortak mutabakat metni çok yakın bir süre içerisinde hepinize iletilecek. İade konuları da dahil olmak üzere. Finlandiya ve İsveç elbette Türkiye ile çalışmaya hazırlardır iade konularında. Bunun dışında iade süreçleri de Avrupa sözleşmesi kuralları içerisinde gerçekleşecektir. Önemli olan şudur: İade süreci olan bir süreçtir. Finlandiya ve İsveç için onların tabi ki yapacakları da kendilerinin hukuk çerçevesi içerisinde gerçekleşecektir.

S-400

Bu konuyu birçok kez ele aldık. Burada müttefikler arasında farklılıklar olabileceğini saklamamıza gerek yok. 30 üyeniz olduğunda görüş farklılıkları olabilir.

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya anlaşmadaki maddeleri yerine getirecektir"

Ortak çıkarlar olduğunda terörle mücadele konusunda bir uzlaşıya varabiliyorsunuz. Hiçbir ülke Türkiye kadar terör örgütünden muzdarip olmamıştır. PKK terör örgütüyle mücadele etmek için ve terör saldırılarından suçlu bireylerle mücadele edebilmek için tüm müttefiklerin önemli bir sorumluluğu var. Kabul edilmiş anlaşmada bu gerçekliği aktaran bir anlaşmadır. Liderler bir çözüme ve bir anlaşmaya bugün Madrid'de vardı. Gerek Türkiye, İsveç ve Finlandiya bu anlaşmadaki maddeleri yerine getirecektir.