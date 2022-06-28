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3600 ek gösterge ve öğrenci affını içeren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

3600 ek gösterge ve öğrenci affını içeren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

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AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı  ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

3600 ek gösterge ile “öğrenci affı” düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin “torba” kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler’in ilk imzacı olduğu 57 maddelik kanun teklifi ile en düşük 2500 lira olan emekli aylığı 3 bin liraya yükseltilecek.

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