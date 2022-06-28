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İstanbul Tuzla'da boş arazide erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Tuzla'da boş arazide erkek cesedi bulundu

İSTANBUL Tuzla'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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İSTANBUL Tuzla Tepeören'de yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde boş arazide kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcısının çalışmaları incelemelerinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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