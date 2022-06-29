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Finlandiya Cumhurbaşkanı açık konuştu: Taviz verdik

Finlandiya Cumhurbaşkanı açık konuştu: Taviz verdik

Madrid'de gerçekleştirilen kritik zirveden sonra açıklamalarda bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Bu anlaşma gerekli bir anlaşmaydı." dedi.

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İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen 4'lü zirveden önemli kararlar çıktı. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılabilmesi için Türkiye'nin sunduğu maddeler taraflar tarafından kabul edildi ve resmiyete döküldü.

Zirvenin ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö açıklamalarda bulundu.

"Finlandiya taviz verdi"
Finlandiya'nın önemli gazetelerinden ILTALENTI, gelişmeleri saniye saniye takip ederken Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün açıklamalarını Fin okurlarına aktardı.

Buna göre; Niinistö, uluslararası medyaya yaptığı açıklamada, "Finlandiya taviz verdi, fakat Finlandiya halen kendi hukuku ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak faaliyet gösterebilir" dedi.

"Gerekli bir anlaşmaydı"
Finlandiya lideri anlaşmanın iyi olup olmadığına yönelik bir soruya ise İngilizce yanıt verdi ve "Gerekli bir anlaşmaydı" ifadesini kullandı.

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