Asgari ücret Temmuz 2022 zammı ne kadar? 5 bin lirayı geçti uzlaşma sağlandı yarın çok önemli
Temmuz 2022 itibariyle yeni Asgari ücret geçerli olacak. Bugün toplanan asgari ücret komisyonunda ilk uzlaşma sağlandı. Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı tam olarak yarın netleşecek. Bugünkü toplantıda Temmuz itibariyle geçerli olması kararı alındı. Asgari ücrete gelecek zamma ilişkin ise bir kaç ihtimal var. Bunlardan en önemlisi 1700 lira ek zammı içeriyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzun yıllar sonra ilk kez ara bir zam için toplantı. Saat 14.00'daki Asgari Ücret Tespit komisyonu zammı toplantısında Türk-İş masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle otururken, işverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri gündemde tuttu. Yapılacak zamda verilecek destekler de belirleyici olacak. Toplantının ilk günü sona ererken bazı konularda uzlaşmaya varıldı. İşte Asgari ücrette son dakika bilgileri:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı asgari ücrete ilk kez aram zam yapılacağını açıklamıştı. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bugün saat 14.00'te toplandı. Masada Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri yer aldı. Temmuz 2022 asgari ücreti için oy çokluğu aranacak. Asgari ücrette bugün temel kriterler üzerinde uzlaşmaya varıldı. Bu uzlaşmada yeni asgari ücretin Temmuz 2022 itibariyle geçerli olması yönünde oldu. Yeni asgari ücretin net rakamı da yarın ilan edilecek. Şu an itibarıyla asgari ücret, aralık ayında yapılan yüzde 50 zam sonrası 4 bin 253 TL olarak uygulanıyor.
Asgari ücret zammı için işçi ve işveren ne istiyor? : Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturdu. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını talep etti. Türk-İş’in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması. Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, SGK işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce TÜRK-İş’le vardıkları uzlaşma çerçevesinde SGK işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İşsizlik Sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamasını istedi.
6 aylık enflasyon beklentisine göre asgari ücret ne kadar olacak?
Beş aylık enflasyon yüzde 35.64 gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.75 oldu. 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 5 bin 986,66 kuruş, kesintiler toplamı da bin 56 lirayı buluyor.