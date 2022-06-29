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Tesla çalışanlarına büyük şok: California'daki ofis kapatıldı, 200 kişi işten çıkartıldı

Tesla çalışanlarına büyük şok: California'daki ofis kapatıldı, 200 kişi işten çıkartıldı

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, California, San Mateo’daki ofisini kapattığını ve 200 kişiyi işten çıkardığını duyurdu. Maliyetleri düşürme planı çerçevesinde alınan kararda, ofisin diğer çalışanlarının Palo Alto tesisine geçeceği belirtildi.

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ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla, California, San Mateo’daki ofisini kapattığını ve 200 çalışanının da işine son verdiğini açıkladı.

CNBC’nin haberinde, maliyet düşürme planı çerçevesinde gerçekleşen San Mateo tesisindeki kapatmada, çalışanların Autopilot olarak pazarlanan sürücü yardım sistemlerini geliştirmek için şirketin arabalarından alınan videoları etiketleme görevi gerçekleştirdiği belirtildi.

İşten çıkarmalardan etkilenen iki çalışanın CNBC'ye verdiği demeçte Tesla'nın kira sözleşmesinin sona erdiğini bildiklerini söyledi.

Henüz robotaksi teknolojisi vaadini yerine getirmeyen Tesla, daha önce bir dizi Autopilot veri çalışanını Palo Alto, California'daki yerine taşımıştı.

Tesla'daki tipik veri açıklama işi, Tesla araçlarındaki kameralar ve sensörler tarafından yakalanan kısa kliplerdeki nesneleri tanımlamayı ve açıklamayı içeriyor.

Videoları etiketleme işinde Tesla araçlarını geliştirmek amacıyla kaydedilen görüntüler incelenerek hatalar en aza indirilmeye çalışılıyor.
Bir çalışan CNBC'ye, San Mateo'daki personelin çoğunun Palo Alto'ya veya başka bir ofise taşınmayı beklediğini, ancak işlerini kaybetmeyeceklerini söyledi.

Tesla CEO’su Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada şirketin yüzde 10 küçülmeye gideceğini ifade etmiş, evden çalışan çalışanların işlerine dönmemeleri durumunda işten çıkarılacaklarını aktarmıştı.

Musk geçen hafta yayımlanan bir röportajda, Tesla'nın Teksas ve Berlin'deki yeni fabrikalarının, şirketin her iki tesiste de üretimi artırmasını engelleyen tedarik zinciri kesintileri nedeniyle "milyarlarca dolar" kaybettiğini söyledi.

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