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OECD Türkiye'yi bölge ülkelere örnek gösterdi: Son 20 yıla bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
OECD Türkiye'yi bölge ülkelere örnek gösterdi: Son 20 yıla bakın

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, Türkiye'de eğitim alanında son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bunların bölgedeki diğer ülkelere örnek olması gerektiğini ifade etti.

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Cormann, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmenin harika geçtiğini belirten Cormann, OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programının (PISA) son 20 yılda Türkiye'de özellikle lise öğrencileri ve kız çocukları için okula kayıt ve başarının önemli ölçüde arttığını gösterdiğini bildirdi.

Cormann, "Yapacak daha çok şey var ama Türkiye'nin başarısı bölgeye ilham kaynağı olmalı." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından düzenlenen ve yarın başlayacak "Eğitimin Dönüştürülmesi" Ön Zirvesi'ne katılmak amacıyla Paris'te bulunan Bakan Özer, OECD Genel Sekreteri Cormann ile görüşmüştü.

Milli Eğitim Bakanlığı, OECD Genel Merkezindeki görüşmede, Özer'in Cormann'a Türkiye'de eğitim alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiğini duyurmuştu.

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