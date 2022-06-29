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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'kaçamayacaksınız' diye duyurdu: 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'kaçamayacaksınız' diye duyurdu: 4 terörist öldürüldü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini 'kaçamayacaksınız' diyerek duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

"Kaçamayacaksınız!"
EREN Abluka-2'de;
Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda
4 TERÖRİST DAHA
SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ!
Kahraman evlatlarımıza tebrikler.

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