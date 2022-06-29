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Kulis! Millet İttifakı adayını 29 Ekim'de açıklayacak! AK Parti 'Yeter Söz Milletin' diye 14 Mayıs'ta seçime gidecek

Kulis! Millet İttifakı adayını 29 Ekim'de açıklayacak! AK Parti 'Yeter Söz Milletin' diye 14 Mayıs'ta seçime gidecek

MİLLET İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağının açıklanacağı tarih belli oldu. Millet İttifakının ortak cumhurbaşkanı adayının ismini 29 Ekim günü kamuoyuna açıklayacak. AK Parti de Menderes'in Demokrat Parti'sinin "yeter söz milletin" sloganıyla iktidara geldiği seçimlerin yapıldığı gün erken seçim kararı alacak.

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Erken seçim senaryoları kulisleri hareketlendirdi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 3 Temmuz’da İyi Parti ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 6’lu masa toplantısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde yaptırdığı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarından oluşan bir raporla katılacağını yazdı. CHP'nin masaya getireceği raporda örtülü “aday Kemal Kılıçdaroğlu olmalı” mesajı olabileceğini kaydeden Zeyrek, gazeteci Ali Haydar Fırat PolitikTV canlı yayınında belirttiği “Millet İttifakı ortak aday belirleyecek ve adayın ismini 29 Ekim günü kamuoyuna duyuracağı” iddiasını hatırlattı.

'Yeter söz milletin' sloganıyla 14 Mayıs'ta erken seçim
Öte yandan Zeyrek, Erdoğan'ın adaylığının tartışılmaması için erken seçim kararı alınabileceği ve kulislerde bu tarihin Türkiye'de Demokrat Parti'nin 'yeter söz milletin' sloganıyla iktidara geldiği seçimlerin yapıldığı gün olan 14 Mayıs tarihi olacağının konuşulduğunu yazdı. Zeyrek’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'daki toplantıya raporla gidiyor!
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o toplantıya, son dönemde yaptırdığı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarından oluşan bir raporla katılması bekleniyor. Edindiğim bilgiye göre o raporda, Meral Akşener'in sıkça ifade ettiği '13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak' görüşünü destekleyen sonuçlar yer alıyor. Rapordaki bütün göstergeler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aday olacağı bir seçimi, her durumda kaybedeceğini gösteriyor. Altılı Masa'nın diğer partilerinde de benzer raporlar olduğu biliniyor. Beşinci 'Altılı Masa' toplantısında aday konusunda da ilginç bir karar çıkabilir.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı 29 Ekim'de açıklanacak
- CHP kulislerini yakından takip eden Politikyol.com Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat PolitikTV canlı yayınında ilginç bir kulis paylaştı. Fırat'a göre, Millet İttifakı ortak aday belirleyecek ve adayın ismini 29 Ekim günü kamuoyuna duyuracak.

CHP'nin raporunda 'örtülü aday' Kılıçdaroğlu...
- CHP'nin masaya getireceği raporda örtülü ‘aday Kemal Kılıçdaroğlu olmalı’ mesajı da var gibi. Ancak, öyle anlaşılıyor ki diğer beş lider ortak adayın Kılıçdaroğlu olması konusunda henüz hemfikir olmamış. Altı parti de beşinci toplantıdan sonra 29 Ekim'e kadar kamuoyu yoklamalarını yoğunlaştıracaklar. Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu dışında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı da gündemde. Akşener her ne kadar ‘Başbakan’ olmak istese de ittifakın aday adayları arasında görülüyor.

Demokrat Parti 14 Mayıs 1950'de iktidara gelmişti
- Bu arada, Cumhur İttifakı kulislerinde de seçimin yeni seçim yasasının geçerli olacağı şekilde erkene alınabileceği konuşuluyor. Böylece 'Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi' tartışmasına da son verilmesi isteniyor. Kulislere göre Cumhur İttifakı seçimi erkene alması halinde tarihi 14 Mayıs 2023 olarak belirleyecek. 14 Mayıs 1950, Türkiye'de Demokrat Parti'nin 'yeter söz milletin' sloganıyla iktidara geldiği seçimlerin yapıldığı gündü. AK Parti, 73 yıl sonra aynı gün, benzer seçim mesajları ve sloganlarıyla seçime girmek istiyormuş."

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