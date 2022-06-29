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Beyaz Saray duyurdu! Erdoğan ile Biden'ın görüşme saati belli oldu

Beyaz Saray duyurdu! Erdoğan ile Biden'ın görüşme saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin bugün Türkiye saatiyle 18.45'te olacağı açıklandı. Madrid'deki NATO zirvesinde gerçekleşecek görüşmenin yaklaşık bir saat sürmesi öngörülüyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin düzenlendiği Madrid'de bugün bir görüşme yapacak.

Beyaz Saray, Biden'ın programını paylaştı. Merakla beklenen görüşmenin saati 18.45 olarak belirlendi.

İki liderin gündem başlıkları arasında ikili ilişkiler ve F-16'lar konusu yer alacak. Görüşmenin bir saat sürmesi bekleniyor.

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