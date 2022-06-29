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LGBT karşıtı Papa annelere çağrı yaptı: Oğullarınızı evlendirin

LGBT karşıtı Papa annelere çağrı yaptı: Oğullarınızı evlendirin

LGBT karşıtı tavrıyla bilinen Papa Franciscus, anne ve çocuklarına seslenerek, "Oğullarınızın gömleklerini ütülemeyi bırakıp geç kalmadan evlendirin. Erkekler; siz de evlenmekten korkmayın. Zorluklar her ailede olur" dedi.

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, önemli açıklamalarda bulundu.

LGBT karşıtı söylemleriyle bilinen ve bir kesim tarafından zaman zaman sert eleştirilere maruz kalan Papa, evlilik çağına gelmiş ancak hala evlenmemiş erkeklere seslendi.

"Oğullarınızın gömleklerini ütülemeyi bırakın, evlenmeye teşvik edin"

"Her evlilikte zorluklar olur, bundan korkmayın" diyen Papa; gençlerin annelerine de bir çağrı yaptı.

85 yaşındaki Papa Franciscus, "Oğullarınızın gömleklerini ütülemeyi bırakın. Onları evlenmeye teşvik edin. Aşırı sahiplenici olmayı bırakıp onların yuvadan ayrılmasına izin verin. Bu konuda geç kalmayın" ifadelerini kullandı.

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