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Ankaragücü, Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı

Ankaragücü, Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, kariyerinde daha önce Real Madrid ve PSG forması da giyen forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig’in yeni takımlarından Ankaragücü, Jese Rodriguez’i kadrosuna katarak transferde sürpriz bir işe imza attı. “O geldi” başlığı ile paylaşılan videoda 29 yaşındaki İspanyol oyuncunun, “Haftaya Perşembe günü hepinizi Esenboğa'ya bekliyorum” sözlerine yer verildi.

Real Madrid alt yapısından yetişen 29 yaşındaki forvet, 2016 yılında PSG’ye 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

PSG istediğini alamadığı Jese’yi Las Palmas, Stoke, Real Betis, Sporting gibi takımlara kiraladı ve son olarak 6 Aralık 2020’de serbest bıraktı.

Jese 1 Şubat 2021’de imza attığı Las Palmas’tan geçen sezon sonu ayrıldı.

Ankaragücü’nün açıklaması
“Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı.”

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