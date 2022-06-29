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Hande Fırat ve Osman Gökçek koronavirüs yakalandı! 'Meğer son günlerde hasta sayısı artıyormuş'

Hande Fırat ve Osman Gökçek koronavirüs yakalandı! 'Meğer son günlerde hasta sayısı artıyormuş'

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Fırat, Covid-19 olduğunu NATO Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıktığı sırada öğrendiğini ve İspanya'ya gidemediğini belirtti. Fırat, "Meğerse son günlerde hasta sayısında bir miktar artış varmış...' diye yazdı.

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Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, bugünkü köşesinde Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Fırat, Covid-19 olduğunu NATO Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıktığı sırada öğrendiğini ve İspanya'ya gidemediğini belirtti. Fırat şu bilgeleri paylaştı:

- Pazartesi sabah 07.00’de uyanıp rutin hayatıma başladım. Akşam da Gece Görüşü Programı’nı yaptım. Sesimde hafif bir bozulma dışında hiçbir şikâyetim yoktu. Akşamüstü Cumhurbaşkanlığı’na gidip testimi yaptırdım. Salı sabahı 06.30’da uyanıp kendimi iyi hissederek valizimi hazırladım.

- Tam havalimanına girmek üzereyken telefonum çaldı: 'Hande Hanım testiniz maalesef pozitif çıktı' sözlerinin ardından arabayı durdurdum. 'Emin misiniz? Yani gelemiyor muyum?' diye sordum. Benim ve Osman Gökçek’in testinin pozitif olması sebebiyle ziyarete katılamayacağımız söylendi. Kısacası adayı terk eden biz olduk.

Bilim Kurulu üyesine sordum, hasta sayısı artıyor
Hande Fırat, Bilim Kurulu Üyesi Sevgili Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz ile konuşmasını da aktardı. Kayıpmaz, "Hasta sayısında bir miktar artış olsa da hastaların çok büyük çoğunluğunun aşılar sayesinde hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini söyleyebiliriz. Yani şu an hastane ve yoğun bakım yatışlarına yansıyan bir durum oluşmamıştır" ifadesini kullandı. 

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