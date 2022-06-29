Mehmet Acet yazdı: Erdoğan’ın asgari ücret açıklamasındaki ince nokta

Mehmet Acet, Yeni Şafak Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammı için verdiği müjdede dikkat çeken detayı kaleme aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücrete ilk kez zam yapılacağını açıklamıştı. Gözler 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücrete Temmuz zammı için yapılacak toplantıya çevrildi.

YeniŞafak yazarı Mehmet Acet de 'Erdoğan’ın asgari ücret açıklamasındaki ince nokta' başlıklı yazısında dikkat çeken bir detaya değindi. Erdoğan'ın açıklamasındaki o sözlere yazısında yer veren Acet, asgari ücret rakamının özel sektörü daha çok ilgilendirdiğini belirtti. Acet'in yazısı şöyle:

Şimdi gelelim asgari ücret meselesine.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, milyonların beklediği haberi verdi, asgari ücrete de zam yapılacağını duyurdu.

Erdoğan’ın asgari ücret açıklamasında kritik bir bölüm var, önce onu aktaralım:

“Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir.”

Bu ifadelerden ne anlamalıyız?

Asgari ücret rakamı, özel sektörü daha çok ilgilendiriyor.

Ayrıca asgari ücrette artış yapıldığı zaman, özel sektörde diğer ücretlilerin maaşlarında da artışlar yapılması kaçınılmaz hale geliyor.

Elbette, bütün özel sektör çalışanlarının lehine bir durum bu.

Ancak öbür yandan da işverenin yükünü artırdığı için, işten çıkarma tehlikesini beraberinde getirebilir.

Erdoğan’ın açıklaması, asgari ücret çalışmaları yapılırken işten çıkarmaların olmaması adına bir ‘titizlik gösterildiği’ anlamına geliyor.

“Özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenler” ifadesi, asgari ücret artışı nedeniyle işten çıkarmalar olmaması için öncelikli olarak küçük işletmelerin korunacağına/destekleneceğine dönük bir çalışma yapılmakta olduğuna işaret ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’in Geçtiğimiz cuma günü, Türkiye Kamu-Sen’in 30’uncu kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler de, asgari ücret zammının işsizliği artırmaması için neler yapılabileceği üzerinde ince ince düşünüldüğünü ortaya koyuyordu.

Bilgin’in o konuşmasından bu bağlama giren şu alıntıyı yapalım:

“Geçtiğimiz yıl enflasyon yüzde 36 iken biz asgari ücreti yüzde 50’nin üzerinde artırdık. Asgari ücrete yüzde 50’lik artış yapıldığı zaman şöyle bir endişe vardı: Bu işsizliğe yol açar mı? Biz rakamları takip ediyoruz, işsizlik yaratmadı, tam tersine Türkiye yüzde 5’in üzerinde her büyüdüğünde ekonomi yaklaşık 750 bin istihdam yaratıyor, yüzde 7 büyüdüğünde 1 milyonun üstünde istihdam yaratıyor.”

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