Kuaförlere iki kez şampuanlama yasağı! Su israfına karşı önlem aldılar

İtalya'daki bir kasabada, durulamada su israfına neden olduğu gerekçesiyle kuaförlerin, müşterilerinin saçlarını 2'nci kez şampuanlamasına yasak getirildi. Kuraklıkla boğuşan İtalya'da, suyu koruma tedbirleri art arda açıklanıyor.

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Havuzlara yönelik tedbirlerin sonrasında, Bolonya yakınlarındaki Castenaso kasabasında kuaförleri ilgilendiren yeni bir karar alındı.

Belediye Başkanı Carlo Gubellini, durulamada su israfına neden olduğunu belirterek, kuaföre gelen müşterilerin saçlarının iki kez şampuanlanmasına yasak getirdi.

Şampuan yasağının çiğnenmesi halinde ise kuaförlere 500 euroya kadar para cezası kesilebilecek.

Yaklaşık 16 bin kişinin bulunduğu Castenaso'da 10 kuaför dükkanı bulunuyor.