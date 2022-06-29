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ABD maymun çiçeğine karşı kitleleri aşılamaya hazırlanıyor

ABD maymun çiçeğine karşı kitleleri aşılamaya hazırlanıyor

ABD sağlık yetkilileri, dünya genelinde birçok ülkede görülen ve ABD’de de yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsüne karşı daha büyük kitlelerin aşılanması çağrısı yaptı.

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Maymun çiçeği virüsü ile mücadeleyi de koordine eden Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü Dr. Ashish Jha, yaptığı açıklamada, “sert önlemler” alacaklarını duyurdu.

Yetkililer, test çalışmalarının artırılmasının yanı sıra daha çok kişinin virüse karşı aşılanmasını istedi.

Bu kapsamda bulaşın yüksek olduğu bölgelere, virüsle mücadele için kullanım onayı alan ve iki doz olarak uygulanan Jyneos aşısından 56 bin doz dağıtılma kararı alındı.

Gelecek birkaç hafta içinde ek 240 bin doz aşının daha dağıtılacağı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarı seviyesini, “gelişmiş önlemlerin uygulanmasını" öngören 2’ye çıkarmıştı.

- Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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