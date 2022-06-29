Arda Turan'dan Sergen Yalçın ve Beşiktaş itirafı: "Bana telefon açtı..."

Galatasaray ile sözleşmesi biten futbolcu Arda Turan kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör olmak istediğini belirten Turan, Sergen Yalçın'ın da zor zamanlarda kendisine sürekli destek olduğunu belirterek, "Sergen Yalçın'ı canım kadar severim. Benim sıkıntılar yaşadığım günlerimde bana telefon açtı, 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Bana muhteşem sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

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TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına deneyimli futbolcu Arda Turan katıldı. Galatasaray ile devam etmeyeceğini belirten Arda Turan'dan çarpıcı bir Beşiktaş itirafı geldi.

"Sergen Yalçın'ı canım kadar severim"

Arda Turan, " Sergen Yalçın'ı canım kadar severim. Benim sıkıntılar yaşadığım günlerimde bana telefon açtı, 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Bana muhteşem sahip çıktı. Dost dediğim insanların çıkmadığı kadar sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

"Ekibimi topluyorum"

Deneyimli futbolcu, "Açıkçası şu anda Galatasaray'da oynayamayacağım için Katar, Dubai ya da Amerika'da; eşimin rahat edemeyeceği bir yerde oynayamazsam futbolu devam ettirmeyi düşünmüyorum. Alttan bir takımı alıp, UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Ekibimi topluyorum." dedi.