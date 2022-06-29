BIST 2.485
DOLAR 16,69
EURO 17,53
ALTIN 975,51
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi

AK Parti'den NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı dörtlü görüşmenin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten de kritik zirve ile ilgili açıklamalar geldi. Çelik görüşmeye ilişkin açıklamasında güçlü bir kazanım elde edildiğini vurguladı.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında 'Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu duruşla Türkiye’nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi. Bu kazanım aynı zamanda terörle mücadele adına ilkeli duruşa sahip her devlet ve herkes için anlamlıdır.' açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Türkiye, NATO’nun genişlemesine önem vermekte, bunun ancak ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inanmaktadır.

Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO’nun kurucu ilkelerini hatırlatarak bu duruma itiraz etmesi, aslında bir güvenlik örgütü olan NATO’nun doğru zeminde ve doğru şekilde işleyişini gerçekleştirecek yaklaşımı ortaya koymaktadır.

Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu duruşla Türkiye’nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi. Bu kazanım aynı zamanda terörle mücadele adına ilkeli duruşa sahip her devlet ve herkes için anlamlıdır.

Türkiye, küresel barış ve istikrar adına terörle mücadele ilkesine bağlı kalacak, alınan kararların somut yansımalarını takip edecek ve terörle mücadele kararlılığını sürdürecektir.

ÖNCEKİ HABERLER
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 kaç para oldu güncel geçiş ücretleri ödeme nasıl olur?
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 kaç para oldu güncel geçiş ücretleri ödeme nasıl olur?
İsveç'ten Türkiye'nin istediği terör suçluları açıklaması! PKK destekçisi vekil çıldırdı: Kara gün!
İsveç'ten Türkiye'nin istediği terör suçluları açıklaması! PKK destekçisi vekil çıldırdı: Kara gün!
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına gidecekler dikkat! Son güne kalan..
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına gidecekler dikkat! Son güne kalan..
Arama ruhsatı verilmişti! Manisa'da petrol heyecanı devam ediyor
Arama ruhsatı verilmişti! Manisa'da petrol heyecanı devam ediyor
Bakan Mahmut Özer öğretmen atamaları için tarihi açıkladı takvim belli oldu
Bakan Mahmut Özer öğretmen atamaları için tarihi açıkladı takvim belli oldu
Arda Turan'dan Sergen Yalçın ve Beşiktaş itirafı: "Bana telefon açtı..."
Arda Turan'dan Sergen Yalçın ve Beşiktaş itirafı: "Bana telefon açtı..."
15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti kaç para 2022 güncel geçiş tarifesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti kaç para 2022 güncel geçiş tarifesi
ABD maymun çiçeğine karşı kitleleri aşılamaya hazırlanıyor
ABD maymun çiçeğine karşı kitleleri aşılamaya hazırlanıyor
Beyaz Magazin yorumcusu Didem Delen kimdir, kaç yaşında Kısmetse Olur'dan çıktı
Beyaz Magazin yorumcusu Didem Delen kimdir, kaç yaşında Kısmetse Olur'dan çıktı
Yatırım vaadiyle 20 milyon TL'lik vurguna imza atan çift paraları nerede harcadığını anlattı
Yatırım vaadiyle 20 milyon TL'lik vurguna imza atan çift paraları nerede harcadığını anlattı