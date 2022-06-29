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Fenerbahçe'de forvet transferi Berisha’nın performansına bağlı

Fenerbahçe'de forvet transferi Berisha’nın performansına bağlı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus forvete takviye yapılıp yapılmayacağına hazırlık maçlarının ardından karar verecek. Fenerbahçe’ye gelmeden önceki sezon Berisha’nın Red Bull Salzburg’da çıktığı 41 resmi maçta 21 gol atıp, 12 asist yaptığına dikkat çeken Jesus; Al Shamal, Partizan, Mol Fehervar ve Hull City ile oynanacak özel karşılaşmalarda şans vereceği Alman oyuncunun performansına göre rotasını çizecek.

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Fenerbahçe’de göreve başlamadan mercek altına aldığı Mergim Berisha’ya Samandıra’da oynanan iki hazırlık maçında da ilk 11’de forma veren Jorge Jesus genç oyuncudan çok umutlu. Bütçenin ve hareket alanının sınırlı olduğu Transfer döneminde doğru adım atmak istediğini yönetime ileten Portekizli teknik adamın hazırlık maçlarının tamamlanmasının ardından yeni bir golcüye ihtiyaç olup olmadığına karar vereceği öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın bu kararının temelinde geçen sezon beklentilerin altında kalsa da 24 yaşındaki golcünün potansiyeline inanması yatıyor.

Attığı goller mercek altına alındı

Hürriyet'in haberine göre; Berisha’nın henüz 22 yaşındayken Salzburg ile Avusturya Ligi, kupa ve Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 41 maçta 21 gol atıp, 12 asist yaptığını vurgulayan Jesus ayrıca yönetime Fenerbahçe’de Royal Antwerp’e attığı golü hatırlattı. Bu golle Berisha’nın kaliteli ve yüksek kariyer potansiyelli bir oyuncu olduğunu gösterdiğini aktaran. Portekizli çalıştırıcının ayrıca “Kadromda böyle yetenekli bir golcüyü tam tanımadan gereksiz transfer yapmam” dediği öğrenildi. Berisha’yı ve gollerini yakından inceleyen Jesus ve ekibi, genç yıldızın yeterince verim alınacak bir sistemde oynatılmadığı için düşük verim alınmış olabileceği üzerinde duruyor.

Hazırlık maçları kaderini çizecek
Nişanlısıyla da geçtiğimiz yıl fırtınalı bir dönem geçirmesinin de performansına olumsuz yansıyabileceği göz önünde tutulduktan sonra bu kararı alan Jesus, Berisha’dan emin olmadan gereksiz transfer hamlesi yapmayı düşünmüyor. Alman futbolcuyu ilk 2 maçta 11’de deneyen Jorge Jesus’un bugün Samandıra’da Katar ekibi Al Shamal’la, Avusturya kampı kapsamında Graz şehrinde Sırbistan ekibi Partizan ve Macar ekibi Mol Fehervar, daha sonra Türkiye’de oynanacak Hull City maçlarında gördükten sora kesin kararını vermesi bekleniyor. Berisha’nın bu karşılaşmalardaki performansı yeni bir golcünün alınıp alınmayacağını netleştirecek.

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