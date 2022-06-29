8 gündür aranıyordu! Küçük çocuk canlı halde bakın nerede bulundu

ALMANYA’nın kuzeyinde 8 yaşında engelli bir çocuk, kaybolduktan sekiz gün sonra kanalizasyon boşluğunda bulundu.

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Almanya'nın kuzeyindeki Oldenburg kasabasında bir çocuk kaybolduktan sekiz gün sonra kanalizasyonda canlı bulundu.

17 Haziran'da evinin bahçesinden kaybolan Joe adındaki engelli çocuğu bulmaya çalışan arama ekipleri, kurtarma çalışmasını sonlandırmıştı.

NTV'de yer alan habere göre 25 Haziran’da yolda yürüyen bir yaya tarafından duyulan bir ses sonrası evinin 300 metre uzağındaki rögar kapağının altında tespit edilen çocuk, kıyafetsiz ve üşümüş şekilde bulundu.

Susuz kaldığı için sağlık sorunu yaşayan çocuk hastaneye kaldırılırken, kıyafetleri kanalizasyonun başka bir bölümünde tespit edildi.