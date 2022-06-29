BIST 2.467
DOLAR 16,70
EURO 17,57
ALTIN 974,36
HABER /  EKONOMİ

Altın fiyatlarında son rakamlar! 29 Haziran gram ve çeyrek altında düşüş

Altın fiyatlarında son rakamlar! 29 Haziran gram ve çeyrek altında düşüş

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 976,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 975 lira seviyesinde işlem görüyor.

Abone ol

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının 0,1 altında 975 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.603 lira, Cumhuriyet altını da 6.512 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.818 dolardan işlem görüyor.

Analistler ne diyor?
Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleri arasında varlık fiyatlamalarının zorlaştığını kaydederek, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.


ABD yönetimi, Rusya'dan altın ithalatına yasak getirirken, teknik sebeplerden ötürü söz konusu haberin altının ons fiyatı üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilal Özcan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Bilal Özcan evli mi?
Bilal Özcan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Bilal Özcan evli mi?
Irak'ta PKK'ya bir darbe daha! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı
Irak'ta PKK'ya bir darbe daha! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Yön tabelasına çarptı ölenler var
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Yön tabelasına çarptı ölenler var
Nurettin Canikli Kılıçdaroğlu'na iddiasını yalanladı özür dilemesini bekliyorum
Nurettin Canikli Kılıçdaroğlu'na iddiasını yalanladı özür dilemesini bekliyorum
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 kaç para oldu güncel geçiş ücretleri ödeme nasıl olur?
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 kaç para oldu güncel geçiş ücretleri ödeme nasıl olur?
İsveç'ten Türkiye'nin istediği terör suçluları açıklaması! PKK destekçisi vekil çıldırdı: Kara gün!
İsveç'ten Türkiye'nin istediği terör suçluları açıklaması! PKK destekçisi vekil çıldırdı: Kara gün!
Sarallar'a büyük operasyon: Çete lideri dahil 117 kişi kıskıvrak yakalandı
Sarallar'a büyük operasyon: Çete lideri dahil 117 kişi kıskıvrak yakalandı
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına gidecekler dikkat! Son güne kalan..
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına gidecekler dikkat! Son güne kalan..
Arama ruhsatı verilmişti! Manisa'da petrol heyecanı devam ediyor
Arama ruhsatı verilmişti! Manisa'da petrol heyecanı devam ediyor
Didem Delen evli mi eşi var mı eski estetiksiz hali nasıldı?
Didem Delen evli mi eşi var mı eski estetiksiz hali nasıldı?