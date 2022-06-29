BIST 2.485
DOLAR 16,69
EURO 17,53
ALTIN 975,51
HABER /  GÜNCEL

Bilal Özcan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Bilal Özcan evli mi?

Bilal Özcan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Bilal Özcan evli mi?

Beyaz TV'nin magazin programı Beyaz Masa'nın sunucularından biri de deneyimli magazinci Bilal Özcan oldu. Yıllardır ekranda olan Bilal Özcan aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi soruları ise merak konusu. 62 yaşındaki Bilal Özcan aslen İstanbul doğumlu. Evli ve 3 çocuk babası olan Bilal Özcan'ın ilk eşi Şebnem Özcan'dır.

Abone ol

Beyaz Masa'nın deneyimli sunucularından biri olan magazinci Bilal Özcan hayatı ile merak konusu oldu. Yıllardır ekranda olan Bilal Özcan aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi soruları ise merak konusu. 62 yaşındaki Bilal Özcan aslen İstanbul doğumlu. Evli ve 3 çocuk babası olan Bilal Özcan'ın ilk eşi Şebnem Özcan'dır. 

Bilal Özcan kimdir: Bilal Özcan (d. 1959, İstanbul ), Türk gazeteci, yazar, yapımcı ve sunucudur.

Medya ve ünlüler dünyasının iyi tanıdığı Gazeteci Bilal Özcan haberci, yazar, yorumcu, yapımcı, sunucu, röportajcı ve genel yayın müdürü olarak Türk medyasına 40 yıldır hizmet vermektedir.

Gazeteciliğe 1977 yılında polis muhabiri olarak Son Havadis gazetesinde başlayan Bilal Özcan, Haldun Simavi'nin 1 milyon tiraja ulaşan Günaydın Gazetesi'nde 1979-1990 yılları arasında Muhabir ve Haber Merkezi Müdürü olarak görev yaptı.

1990 yılında Meydan gazetesi Özel Haber birimini kurdu. 1991'de Türk Star Gazetesi'ni, 1992'de ise Alem Dergisi Avrupa baskılarını başlattı ve yönetti.

BAŞARILAR
• Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülü "Paparazzi Programı" (1995-1995-1998)

• İstanbul Üniversitesi Yılın İletişimcisi Ödülü (1997-1998)

• MGD Altın Objektif En İyi Mizanpaj Ödülü (1992)

• MGD Altın Objektif En İyi Haber Ödülü (1995-1997-1998-1999)

• MGD Altın Objektif En İyi Röportaj Ödülü (1997)

• Paparazzi Programı Altın Objektif Ödülü En İyi Magazin Programı (1995-1996-1997-1998)

• Magazin Gazetecileri Derneği Meslekte 20. Yıl Onur Ödülü (2002) [1]

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Meslekte 20. Yıl Onur Ödülü (2002)

• MGD Altın Objektif Basın Teşvik Özel Ödülü "Fısıltı Gazetesi" (2004) [2]

• MGD Altın Objektif Yılın TV Röportajı Ödülü (2011)[3]

• Onur Akay Medya Yılın Magazin Gazetecisi Ödülü (2018) [4]

• Kizlar Soruyor Yılın En İyi instagram Magazin Sayfası Ödülü (2019)

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ta PKK'ya bir darbe daha! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı
Irak'ta PKK'ya bir darbe daha! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı
NATO'da stratejik konsept değişiyor! Stoltenberg 'tarihi gün' ilan etti
NATO'da stratejik konsept değişiyor! Stoltenberg 'tarihi gün' ilan etti
Nurettin Canikli Kılıçdaroğlu'na iddiasını yalanladı özür dilemesini bekliyorum
Nurettin Canikli Kılıçdaroğlu'na iddiasını yalanladı özür dilemesini bekliyorum
AK Parti'den NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi
AK Parti'den NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi
İsveç'ten Türkiye'nin istediği terör suçluları açıklaması! PKK destekçisi vekil çıldırdı: Kara gün!
İsveç'ten Türkiye'nin istediği terör suçluları açıklaması! PKK destekçisi vekil çıldırdı: Kara gün!
Sarallar'a büyük operasyon: Çete lideri dahil 117 kişi yakalandı
Sarallar'a büyük operasyon: Çete lideri dahil 117 kişi yakalandı
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına gidecekler dikkat! Son güne kalan..
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına gidecekler dikkat! Son güne kalan..
Arama ruhsatı verilmişti! Manisa'da petrol heyecanı devam ediyor
Arama ruhsatı verilmişti! Manisa'da petrol heyecanı devam ediyor
Didem Delen evli mi eşi var mı eski estetiksiz hali nasıldı?
Didem Delen evli mi eşi var mı eski estetiksiz hali nasıldı?
Bakan Mahmut Özer öğretmen atamaları için tarihi açıkladı takvim belli oldu
Bakan Mahmut Özer öğretmen atamaları için tarihi açıkladı takvim belli oldu