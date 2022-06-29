Bilal Özcan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Bilal Özcan evli mi?

Beyaz TV'nin magazin programı Beyaz Masa'nın sunucularından biri de deneyimli magazinci Bilal Özcan oldu. Yıllardır ekranda olan Bilal Özcan aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi soruları ise merak konusu. 62 yaşındaki Bilal Özcan aslen İstanbul doğumlu. Evli ve 3 çocuk babası olan Bilal Özcan'ın ilk eşi Şebnem Özcan'dır.

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Beyaz Masa'nın deneyimli sunucularından biri olan magazinci Bilal Özcan hayatı ile merak konusu oldu. Yıllardır ekranda olan Bilal Özcan aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi soruları ise merak konusu. 62 yaşındaki Bilal Özcan aslen İstanbul doğumlu. Evli ve 3 çocuk babası olan Bilal Özcan'ın ilk eşi Şebnem Özcan'dır.

Bilal Özcan kimdir: Bilal Özcan (d. 1959, İstanbul ), Türk gazeteci, yazar, yapımcı ve sunucudur.

Medya ve ünlüler dünyasının iyi tanıdığı Gazeteci Bilal Özcan haberci, yazar, yorumcu, yapımcı, sunucu, röportajcı ve genel yayın müdürü olarak Türk medyasına 40 yıldır hizmet vermektedir.

Gazeteciliğe 1977 yılında polis muhabiri olarak Son Havadis gazetesinde başlayan Bilal Özcan, Haldun Simavi'nin 1 milyon tiraja ulaşan Günaydın Gazetesi'nde 1979-1990 yılları arasında Muhabir ve Haber Merkezi Müdürü olarak görev yaptı.

1990 yılında Meydan gazetesi Özel Haber birimini kurdu. 1991'de Türk Star Gazetesi'ni, 1992'de ise Alem Dergisi Avrupa baskılarını başlattı ve yönetti.

BAŞARILAR

• Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülü "Paparazzi Programı" (1995-1995-1998)

• İstanbul Üniversitesi Yılın İletişimcisi Ödülü (1997-1998)

• MGD Altın Objektif En İyi Mizanpaj Ödülü (1992)

• MGD Altın Objektif En İyi Haber Ödülü (1995-1997-1998-1999)

• MGD Altın Objektif En İyi Röportaj Ödülü (1997)

• Paparazzi Programı Altın Objektif Ödülü En İyi Magazin Programı (1995-1996-1997-1998)

• Magazin Gazetecileri Derneği Meslekte 20. Yıl Onur Ödülü (2002) [1]

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Meslekte 20. Yıl Onur Ödülü (2002)

• MGD Altın Objektif Basın Teşvik Özel Ödülü "Fısıltı Gazetesi" (2004) [2]

• MGD Altın Objektif Yılın TV Röportajı Ödülü (2011)[3]

• Onur Akay Medya Yılın Magazin Gazetecisi Ödülü (2018) [4]

• Kizlar Soruyor Yılın En İyi instagram Magazin Sayfası Ödülü (2019)