BIST 2.467
DOLAR 16,70
EURO 17,57
ALTIN 974,36
HABER /  GÜNCEL

NATO'dan aile pozu geldi Tarihi kararların alınacağı toplantı diye duyurulmuştu

NATO'dan aile pozu geldi Tarihi kararların alınacağı toplantı diye duyurulmuştu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Bugün tarihi kararlar alacağız" diyerek duyurduğu kritik NATO toplantısı aile fotoğrafının çektirilmesiyle başladı.

Abone ol

NATO Liderler Zirvesi İspanya'nın Başkenti Madrid'de başladı.

Zirvede; Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları ve terörizm gibi konular ele alınacak.

Zirvede benimsenecek NATO Stratejik Konsepti, ittifakın 2030'a kadar izleyeceği politikalara yön verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvede Türkiye'nin tezlerini bir kez daha dile getirecek.

Gündemdeki başlıklara dair Türkiye'nin attığı adımları anlatacak. Erdoğan zirvedeki ilk ikili görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson başta olmak üzere bir dizi görüşme daha gerçekleştirecek.

İlgili Haberler
NATO'da stratejik konsept değişiyor! Stoltenberg 'tarihi gün' ilan etti AK Parti'den NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi NATO'da imzalanan metinde FETÖ ile ilgili de bir ilk yaşandı! NATO zirvesi'nde imzalanan muhtıra dünya basınında geniş yankı buldu NATO Genel Sekreteri ilk kez 'Türkiye' dedi
ÖNCEKİ HABERLER
Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 2022 çift yönlü geçiş ücreti zammı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 2022 çift yönlü geçiş ücreti zammı
Hepsini öldürecekler! Avustralya binlerce bal arısını karantinaya aldı
Hepsini öldürecekler! Avustralya binlerce bal arısını karantinaya aldı
İsmail Hacıoğlu babası çok tanıdık çıktı! İsmail Hacıoğlu kimin oğlu?
İsmail Hacıoğlu babası çok tanıdık çıktı! İsmail Hacıoğlu kimin oğlu?
Adana'da ünlü tatlıcı kadayıfçı Olçay'ı öldüren bakın kim çıktı zanlıdan şok iddia
Adana'da ünlü tatlıcı kadayıfçı Olçay'ı öldüren bakın kim çıktı zanlıdan şok iddia
Meral Akşener'den hükümete 'mutabakat' tepkisi: Tavizdir, kabul edilemez
Meral Akşener'den hükümete 'mutabakat' tepkisi: Tavizdir, kabul edilemez
Finlandiya ve İsveç PKK'lıların iadesini yapacak mı? Bakan Bozdağ'dan açıklama
Finlandiya ve İsveç PKK'lıların iadesini yapacak mı? Bakan Bozdağ'dan açıklama
İsmail Hacıoğlu kaç yaşında aslen nereli eşi Duygu Kaya Kurmarki'den boşandı mı?
İsmail Hacıoğlu kaç yaşında aslen nereli eşi Duygu Kaya Kurmarki'den boşandı mı?
Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Adrien Moerman'a veda etti
Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Adrien Moerman'a veda etti
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kurbanlığı kredi kartı ve faizle alanlara uyarı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kurbanlığı kredi kartı ve faizle alanlara uyarı
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 kaç para oldu güncel ücret tarifesi
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 kaç para oldu güncel ücret tarifesi