NATO'dan aile pozu geldi Tarihi kararların alınacağı toplantı diye duyurulmuştu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Bugün tarihi kararlar alacağız" diyerek duyurduğu kritik NATO toplantısı aile fotoğrafının çektirilmesiyle başladı.

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NATO Liderler Zirvesi İspanya'nın Başkenti Madrid'de başladı.

Zirvede; Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları ve terörizm gibi konular ele alınacak.

Zirvede benimsenecek NATO Stratejik Konsepti, ittifakın 2030'a kadar izleyeceği politikalara yön verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvede Türkiye'nin tezlerini bir kez daha dile getirecek.

Gündemdeki başlıklara dair Türkiye'nin attığı adımları anlatacak. Erdoğan zirvedeki ilk ikili görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson başta olmak üzere bir dizi görüşme daha gerçekleştirecek.