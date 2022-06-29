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Meral Akşener'den hükümete 'mutabakat' tepkisi: Tavizdir, kabul edilemez

Meral Akşener'den hükümete 'mutabakat' tepkisi: Tavizdir, kabul edilemez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin NATO, İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakatı eleştirerek, "İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir, Türk milleti için kabul edilebilir değildir" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan mutabakatı eleştirdi.

"Ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir"

Akşener; "İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Üçlü mekanizma İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Böyle durumlara Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının imza attığı başka mutabakatlara da şahit olduk. Aldanmak ve aldatılmak sıradan alışkanlıkları olsa da bu Türk milleti için kabul edilebilir değildir" dedi.

" Üst perdeden atılan nutuklar müzakere masasında verilen tavizlerle taçlandırılmış gözüküyor"

Akşener sözlerine şöyle devam etti; "PYD/YPG'ye yönelik mali yardımlar mutabakat dışında bırakılmış oluyor. Üst perdeden atılan nutuklar müzakere masasında verilen tavizlerle taçlandırılmış gözüküyor. İYİ Parti olarak süreci takip etmeye devam edeceğiz. Atılan geri adımın Sayın Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmeyi de değerlendireceğiz" diye konuştu.

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