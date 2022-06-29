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Hepsini öldürecekler! Avustralya binlerce bal arısını karantinaya aldı

Hepsini öldürecekler! Avustralya binlerce bal arısını karantinaya aldı

AVUSTRALYA'da arılar için ölümcül bir parazit olan varroa akarlarının yayılması nedeniyle bal arılarına yönelik karantina uygulaması başlatıldı. Varroa akarlarının daha önce görülmediği tek kıta olan Avustralya'da binlerce arının öldürülmesi planlanıyor.

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BBC'nin haberine göre, ilk olarak geçen hafta Sidney yakınlarındaki bir limanda bulunan varroa akarları o günden bu yana 100 kilometre uzaklıktaki kovanlarda görüldü.

Bal ve gıda üretim endüstrilerine milyonlarca dolara mal olabilecek salgın sebebiyle bal arıları bekçileri bir sonraki duyuruya kadar kovanları, arıları ve petekleri hareket ettiremeyecek.

Binlerce arı öldürülecek

Dünya çapında arılar için en büyük tehdit olan varroa akarlarının daha önce görülmediği tek kıta olan Avustralya'da binlerce arının öldürülmesi planlanıyor.

Yetkililer, Yeni Güney Galler'de akarların görüldüğü yedi bölgede salgını sınırlamak için çeşitli biyogüvenlik önlemleri aldı.

Bal arılarına karantina uygulanıyor

Enfekte olan bölgelerin 10 kilometre yakınında bulunan tüm kovanlar yok edilecek, 25 kilometre içindeki arı kolonileri ise denetlenecek.

Eyalet çapında ise bal arılarına karantina uygulanıyor.

NSW Farmers'dan Ian McColl, akarlar yayılmaya devam ederse bal üretim endüstrisine yılda 70 milyon dolara mal olabileceğini söyledi.

Yaklaşık bir susam tanesi büyüklüğünde olan varroa akarları, arı kolonilerini yiyerek ve virüs bulaştırarak zayıflatıyor ve öldürüyor.

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