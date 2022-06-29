Ekonomik güven endeksi bir yılın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,7 iken, Haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 olarak kaydedildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks haziranda yüzde 3,3 azalarak, 93,6'ya geriledi. Endeks bir önceki ayda 96,7 seviyesindeydi. Böylelikle endekste Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü

Aylık bazda haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83,0 değerini aldı.