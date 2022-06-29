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Sıcaklık düştü talep azaldı! Karpuzun fiyatı yarı yarıya indi bakın ne kadar oldu

Sıcaklık düştü talep azaldı! Karpuzun fiyatı yarı yarıya indi bakın ne kadar oldu

TÜRKİYE’nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da karpuzun kilogram fiyatı tarlada 3 liradan 1 lira 50 kuruşa düştü.

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Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da geçen ay başlayan hasat sürüyor. Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü tescilli Adana karpuzu, ilk çıktığı dönemde ortalama kilogramı 3 liradan satılırken, şimdilerde fiyatı yarı yarıya düştü.

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki hava sıcaklığının da düşmesiyle karpuza talep azalınca karpuzun kilogram fiyatı tarlada 1 lira 50 kuruştan satılıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ovada karpuz hasadının sürdüğünü belirterek, “Karadeniz ve Marmara bölgesinde olan yağışlardan dolayı talep azaldı. 3 lira ile 3 lira 50 kuruş arasında satılan karpuzun fiyatları şu anda 1 lira 50 kuruş ile 1 lira 60 kuruş arasında satılıyor. Çiftçimiz bu sene karpuzdan memnun. 1 lira 50 kuruşun altına karpuz düşmediği sürece çiftçimiz para kazanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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