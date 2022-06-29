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HABER /  SAĞLIK

Güney Kore ilk yerli üretim koronavirüs aşısına kullanım onayı verdi

Güney Kore ilk yerli üretim koronavirüs aşısına kullanım onayı verdi

GÜNEY KORE, kendi geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımına onay verdi.

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Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, SK Bioscience ilaç şirketinin geliştirdiği "SKYCovione" adlı Kovid-19 aşısının enfeksiyonlara karşı bağışıklık oluşturmada AstraZeneca'dan daha etkili olduğu belirtildi.

Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanı Oh Yu-kyoung, söz konusu aşının kullanımına 18 yaş ve üstü kişiler için onay verildiğini belirterek, ülkesinin aşı geliştirme teknolojisini doğruladığını kaydetti.

3 klinik aşamadan başarılı şekilde geçti

Aşının 3 klinik aşamayı başarılı şekilde geçtiğini aktaran Oh, aşıların diğer ülkelere sağlanması için Dünya Sağlık Örgütünden onay beklendiğini ifade etti.

Ülkede, son 24 saatte 10 bin 437 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 24 bin 537'ye ulaştı.

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