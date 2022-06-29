Galatasaray'da Okan Buruk, Vedat Muriqi istiyor!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Okan Buruk'un takımın başına getirilmesiyle birlikte Galatasaray'da forvet bölgesinde önemli değişiklikler yaşanacak. Diagne ve Gomis'le yolları ayırmanın planını yapan Sarı-Kırmızılılar'ın forvet listesinin ilk sırasında Vedat Muriqi yer alıyor.

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Okan Buruk ve Cenk Ergün yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet bölgesinde önemli değişiklikler planlanıyor. Başarılı hocanın yeni sezonda düşünmediği Diagne ve Gomis'le yolları ayırmanın planını yapan Sarı-Kırmızılılar'ın forvet listesinin ilk sırasında Vedat Muriqi yer alıyor.

Sistemine en uygun forvet

Okan Buruk, Rizespor 'da beraber çalıştığı ve oyun planına çok uygun olduğunu düşündüğü Kosovalı yıldızı yeni sezonda mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Galatasaray yönetimi bir yandan forvet rotasyonunda boşluk oluşturmaya çalışırken, bir yandan da Muriqi için teklif hazırlığı yapıyor. Sarı- Kırmızılılar önümüzdeki hafta içinde Lazio ile resmi olarak temaslara başlayacak. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ile yüz yüze görüşeceği ve 5 milyon Euro'luk teklif yapacağı öğrenildi. Bonus maddeleri ile beraber rakamın 8 milyon Euro'la ulaşacağı da belirtiliyor.

Lazio köşeye sıkıştı

Lazio kulübü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat'ın bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi. Ancak hem Mallorca'nın 12 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmaması hem de Kosovalı futbolcuya şu ana kadar ciddi bir talip çıkmaması Lazio'yu köşeye sıkıştırıyor.