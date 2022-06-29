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Petrol varil fiyatı 130 doları aşarsa Çin bunu yapacak

Petrol varil fiyatı 130 doları aşarsa Çin bunu yapacak

Çin, petrol fiyatının 130 doları aşması halinde, akaryakıt fiyatlarının artmaması için sübvanse edileceğini duyurdu.

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Çin hükümeti, rafine edilmiş petrol ürünlerinin güvenli ve istikrarlı şekilde arzını sağlamak, reel ekonominin işletme maliyetlerini azaltmak ve tüketicilerin üzerindeki yükü hafifletmek için akaryakıt fiyatlarının sübvanse edileceğini bildirdi.

Uluslararası piyasadaki ham petrol fiyatlarının, rafine petrol fiyatlarına ilişkin ulusal düzenlemenin üst sınırını aşması, yani varil başına 130 doların üzerine çıkması durumunda rafineriler için aşamalı fiyat sübvansiyonu uygulanması kararlaştırıldı.

Mevcut fiyatlandırma mekanizmasına göre, uluslararası ham petrol fiyatları ton başına 50 yuandan (7,4 dolar) fazla değişirse ve 10 iş günü boyunca bu seviyede kalırsa, Çin'de rafine edilmiş petrol ürünlerinin fiyatları buna göre yeniden ayarlanacak.

Ayrıca Çin, benzin ve motorinin perakende fiyatlarında bugünden itibaren indirim yapma kararı aldı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonuna göre, benzin fiyatları ton başına 320 yuan (yaklaşık 47,7 dolar) ve dizel fiyatları ton başına 310 yuan (46,2 dolar) düşecek.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.55 itibarıyla 113,36 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,42 dolardan alıcı buldu.

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