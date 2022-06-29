Eczacıbaşı'ndan stratejik adım! ABD'li şirketi 135 milyon dolara satın aldı

Eczacıbaşı, Türkiye ve dış pazarlarda ilaç alanında stratejik önemde bir satın almaya imza attı. Eczacıbaşı, ABD’nin önde gelen ilaç şirketlerinden Amgen’in sahip olduğu Gensenta’yı satın aldı. Şirket, Gensenta’nın yüzde 99.96’sı için 135 milyon dolar ödeyecek.

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Eczacıbaşı, ABD’li ilaç şirketi Amgen’in sahip olduğu Gensenta’yı satın aldı. Şirketin yüzde 99.96’sı için 135 milyon dolar ödenecek. Satın alma işlemi, Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak.

Satın almayla Sağlık alanında önemli bir yatırım yaptıklarını belirten Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olmayı ilke edinen bir kuruluş olarak hem Türkiye hem de dış pazarlarda geniş ürün yelpazesi ve farklı tedavi alanlarındaki yenilikçi ilaçlarla faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz. Bu satınalma ile ilaç ve biyobenzer ilaçların üretimi, ilaç hammaddesi üretimi ve sağlık alanında ihracat yetkinliklerini portföyümüze katarak, yerli üretimin gücü ile büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Öte yandan, Amgen tarafından verilen bilgide, Gensenta’nın satışının ardından Türkiye’deki faaliyetlerin süreceği belirtildi.