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Kastamonu'da selde kaybolan gencin kıyafetleri ve ayakkabıları bulundu

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde babasını hacca yolcu etmek için geldiği köyünde sele kapılan 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu.

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Kastamonu'nun Küre ilçesinde babasını hacca yolcu etmek için geldiği köyünde sele kapılan 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu.

Olay, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için Kastamonu merkezden köyüne gelen Recep Bakırcı (22), sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla gözlerden kayboldu. Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ile ANDA ekipleri, Uzunöz Deresi'nde ve bölgedeki arama çalışmalarını 3 gündür sürdürüyor. Arama kurtarma ekiplerince, 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu

"Amcası kahreden detayı anlattı: "Hacca yolcu etmek için geldi"
Amcası Yaşar Bakırcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada ormanda çalışmak için geldi. En son gördüğümüzde de babasını hacca yolcu etmek için geldi perşembe günü. Telefonu buralarda çekmiyordu ulaşamadık. Dün haberini aldık karakol bizi aradığında. Koştuk geldik buraya sağ olsun devletimiz hep burada. Sele gidenin bizim çocuğumuz olarak yorumluyoruz. Burada başka kaybolan yok bir kişi de sele gittiğini görmüş 25-30 metre mesafeden" dedi.

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