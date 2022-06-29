NATO yemeğinde Rus salatası krizi! Adını bakın ne yaptılar

Rus salatası NATO yemeğinde bu defa Ukrayna salatası oldu. Türkiye'de de komünizm karşıtı dönemde 'Amerikan salatası' olarak değiştirilmişti.

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İspanyol basınına göre NATO liderler zirvesinin düzenlendiği fuar alanındaki kafenin menüsünde Rus Salatası'nın yer alması, uluslararası yetkililer ve gazeteciler üzerinde adeta şok etkisi yarattı. Diğer yandan bakanlar onuruna verilen akşam yemeğinde menüde Ukrayna Salatası eşliğinde domatesli köfte vardı.

Tüm dünyada sevilen bir lezzet olan Rus Salatası'na Türkiye'de ABD'nin Missouri Zırhlısı'nın 1946'daki ziyaretinden beri Amerikan salatası denmesi gibi durumlar, Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya karşı yürütülen cadı avı vesilesiyle yeniden gündemde.

1860’larda Moskova’daki Hermitage Restaurant’ın Belçika asıllı Rus şefi Lucien Olivier'in icadı olan Rus Salatası'na örneğin 28-29-30 Haziran'da NATO liderler zirvesine evsahipliği yapan İspanya'da Kiev Salatası olarak rastlamak mümkün. İspanyol kafe-restoranlar, hangi tarafı tuttuklarını menüde Rus Salatası ya da Kiev Salatası yazarak gösteriyor.

Faşist diktatör Franco da tahammül edememişti

Bu, Rus Salatası'nın İspanya'da ilk isim değiştirmesi değil. Faşist Franco diktatörlüğü dönemindeki adı da Milli Salata ya da İmparatorluk Salatası'ydı.

Dolayısıyla başkent Madrid'in NATO zirvesinin düzenlendiği IFEMA fuar alanında dün üye ülkelerin liderlerinin gelmesini bekleyen uluslararası yetkililer ve gazeteciler, zirvede Rusya 'güvenliğe doğrudan tehdit' ilan edilecekken, kafe-restoran menüsünden Rus Salatası'nın çıkmasına şaşırdı.