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Mustafa Sarıgül: Yurttaşlarımız takdir ederse ben başbakan olmak istiyorum

Mustafa Sarıgül: Yurttaşlarımız takdir ederse ben başbakan olmak istiyorum

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yurttaşlarımız takdir ederse ben başbakan olmak istiyorum. Ülkemize, icracı olarak çok yoğun bir şekilde hizmet etmek istiyorum." dedi.

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Sarıgül, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği kahvaltıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyasi ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, mevcut sistemde ittifakın önemli olduğunu ancak şu anda bir ittifak stratejilerinin bulunmadığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde seçim kararı çıkmadan yapılan her çalışmanın ve her ittifakın şu anda "boşuna" olduğunu savunan Sarıgül, seçim kararı alındıktan sonra yeni şartların ortaya çıkacağı, "ittifakların yıkılıp yeni ittifakların kurulacağı" değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Sarıgül, "Yurttaşlarımız takdir ederse ben başbakan olmak istiyorum. Ülkemize, icracı olarak çok yoğun şekilde hizmet etmek istiyorum." yanıtını verdi.

Sarıgül, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Adaylık kesinleştikten sonra bize bir talep gelirse partimizin yetkili kurullarıyla bunu konuşacağız. Ona göre planlayacağız. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğü konusunda, demokrasi anlayışı konusunda her zaman kendisine saygım ve hürmetim sonsuzdur. Çıkacak olan cumhurbaşkanı adayları, kadrolarıyla çıkmalı ve ulusumuza güven vermelidir. Bilgili, becerikli, yetenekli olmalı, sorun değil çözüm üretmeli, bir işin nasıl olmayacağını değil nasıl olacağını bilen adaylara ihtiyaç var."

NATO'nun genişlemesi
Sarıgül, partisinin sığınmacı politikasına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Bu soruna ilişkin en etkili çözüm önerisini kendilerinin dile getirdiğini söyleyen Sarıgül, "Parlamentoda bulunan bütün partiler toplanmalı ve iktidara yetki vermeli. Demeli ki, 'Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmak istiyorsa Türkiye'de bulunan 6,5 milyon mülteci, AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsın.' Eşit dağıtıldığı zaman en ufak bir sorun kalmaz." ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna ilişkin görüşleri sorulan Sarıgül, "Ben özellikle NATO'nun genişlemesini doğru bulmuyorum. NATO'nun genişlemesi demek Amerika'nın genişlemesi demektir. NATO bir kere Amerika'nın oyuncağı olmaktan kesinlikle çıkmalıdır." yanıtını verdi.

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