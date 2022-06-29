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Onur kırıcı davranışta bulunduğu iddiası! Bakan Bozdağ'dan soruşturma izni

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Onur kırıcı davranışta bulunduğu iddiası! Bakan Bozdağ'dan soruşturma izni

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme ve soruşturma izni verdi.

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Bakan Bozdağ tarafından, bir avukata onur kırıcı davranışlarda bulunduğu öne sürülen hakim hakkında HSK'ye inceleme ve soruşturma izni verildi.

Bunun üzerine HSK tarafından müfettiş görevlendirilerek iddiaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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